Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan uzay aracı uzaya fırlatıldı https://t.co/l4rwPrv7nv pic.twitter.com/5qbYxLqLOi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 20, 2021

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Kapsül 11 dakikanın ardından başarıyla Dünya'ya döndü.

CNN'nin aktardığına göre, inişin ardından Bezos'un kapsül içinde "Şimdiye kadar en iyi gün" dediği duyuldu. Ardından Bezos'un 82 yaşındaki Wally Funk'a yolculuğun "inanılmaz" olduğunu söylediği, Funk'un "Öyleydi" diye yanıt verdiği belirtildi.

"Best day ever!" Jeff Bezos and three others successfully land after a flight by a Blue Origin rocket to space 🚀 https://t.co/35H5AXxD5A pic.twitter.com/eV8qLgw5u3 — Bloomberg (@business) July 20, 2021

​Jeff Bezos'un kardeşi Mark Bezos ise, inişin ardından "İnanılmaz derecede iyiyim" dedi.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik ediyor.

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak.