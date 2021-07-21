Belaruslu muhalif Tihanovskaya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Belarus'ta son devlet başkanlığı seçimlerinin mağlubu Svetlana Tihanovskaya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko karşısında mağlup olan Svetlana Tihanovskaya, ABD ziyareti kapsamında dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tihanovskaya, "Beyaz Saray'da Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmek bir zevkti. Belarus krizi konusundaki ilkeli tutumu için ABD'ye minnetarız. (Görüşmede) Sivil toplum yardımını artırma ve Belarusluların, yeniden özgür ve adil devlet başkanlığı seçimi talebini destekleme çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

It was a pleasure to meet National Security Advisor to Biden @jakejsullivan at @WhiteHouse. Thankful for 🇺🇸 principled position on the crisis in Belarus. I called for enhancing civil society aid & supporting the demand of Belarusians for a new free & fair presidential election. pic.twitter.com/2ulc8hHWNi — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 20, 2021

Tihanovskaya, daha önce birçok kez ABD'yi ziyaret etmişti. Politikacı, ayrıca pazar günü ABD'deki Belarus diasporasının temsilcileriyle görüşmüştü.