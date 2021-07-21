Beyaz Saray'da koronavirüs vakası

Beyaz Saray'da iki doz aşı olmuş bir yetkilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Beyaz Saray yetkilisi, COVID testi pozitif çıkan kişinin hafif belirtiler gösterdiğini söyledi.

NTV'nin haberine göre, bu kişinin Beyaz Saray çalışanlarıyla yakın temasta olmadığı belirtildi.

Kovid-19'lu yetkilinin Beyaz Saray'ın dışında olduğu ve kendisine ek testler yapıldığı ifade edildi.