ABD'li Demokrat Kongre üyesi Jeffries'ten 'Türkiye'de siyasi saiklerle suçlananlara destek' başlıklı tasarı

ABD'li Demokrat temsilci Hakeem Jeffries, Kongre'ye 'Türkiye'de siyasi saiklerle ve başka gerekçelerle suçlananlara destek verme' başlıklı bir tasarı sundu.

Washington ile Ankara arasındaki ihtilaflar sürerken, ABD'nin yasama organında Türkiye'ye yönelik hamleler sürüyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Hakeem Jeffries, bugün Kongre'ye 'Türkiye'de siyasi saiklerle ve başka gerekçelerle suçlananlara destek verme' başlıklı bir tasarı sundu.

Tasarının kapsamı ve içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı başlıkla 2019 yılının aralık ayında Demokrat Senatör Ed Markey tarafından sunulan tasarıda, Türkiye'deki FETÖ operasyonları, Osman Kavala'nın tutukluluğu ve Kürt sorunu gibi meselelere değinilmişti.