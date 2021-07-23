'Tihanovskaya, ABD’den Belarus’a sektörel yaptırımlar uygulamasını istedi'

Axios haber portalının aktardığına göre Tihanovskaya, başta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olmak üzere ABD’li yetkililerle görüşmede, Belarus’a uluslararası baskının zayıflamaması amacıyla çelik, yakıt, ahşap işçiliği dahil devlet kontrolündeki sanayi alanlarına yaptırımların getirilmesini talep etti. ABD’li yetkililer ise bu tür yaptırımların Belarus halkını nasıl etkileyeceği yönünde endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

Tihanovskaya, ABD’nin 'otokrasi ve demokrasi arasındaki küresel mücadelenin ön saflarında yer alan” Belarusluları desteklemek gibi “ahlaki yükümlülüğe' sahip olduğunu dile getirdi.