ABD, Rus vatandaşı Yegor Kryuçkov’u sınırdışı etti

ABD’de daha önce Tesla şirketinin bilgisayar ağına hacker saldırısı organize etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle hüküm giymiş olan Rus vatandaşı Yegor Kryuçkov, Rusya’ya sınırdışı edildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’dan (ICE) bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu kişi 21 Temmuz’da sınırdışı edildi” dedi.

Kryuçkov, Tesla şirketinin bilgisayar ağına siber saldırı organize etme girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Kryuçkov 2020 yazında suç ortaklarıya birlikte Tesla şirketinden bir çalışana zararlı yazılım kurması için 1 milyon dolar rüşvet vermeye çalıştı. Programla şirketin sistemine erişilmesi, buradan elde edilen bilgilerin yayınlanacağı tehdidiyle şirketten para almak isteniyordu. 22 Ağustos’ta Los Angeles’ta gözaltına alınan Kryuçkov hakkında mahkeme tarafından 10 ay hapis ve ABD’den sınırdışı edilmesi kararı verilmişti.