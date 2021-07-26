ABD'de mantar enfeksiyonu salgını panik yarattı: 'Sebebi küresel ısınma'

Kuzey Amerika'da ilaca direnç gösteren ve insandan insana bulaşabilen mantar enfeksiyonu vakalarının artması ülkede paniği neden oluyor. Ülkede yapılan araştırmaya göre, ölümcül enfeksiyonu küresel ısınma tetikledi.

ABD'de sağlık yetkilileri, özellikle ülkenin kuzeyindeki bakım evleri ve hastanelerinde artış gösteren 'Candida auris (C.auris)' isimli mantar vakaları nedeniyle endişeli.

İlk olarak 2009 yılında Japonya'da görülen Candida auris mantarı enfeksiyonu, Washington DC, Dallas, Teksas'taki bir bakım evi ve iki hastanede tespit edildi.

İlaçlara dirençli ve bulaşıcı

Hastalık, üç ana antifungal ilaç sınıfından hiçbirine yanıt vermediği ve insandan insana bulaşabildiği için ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

Mikrobun, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri enfekte etme eğiliminde olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle hastaneler veya bakım evleri gibi yerlere saçıldığında tehlikenin daha da yüksek olacağını söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vakaların salgın düzeyine geldiğini belirterek 'acil bir tehdit' olarak sınıflandırdığını duyurdu.

CDC'den tıbbi yetkili Dr. Meghan Lyman, "İlk defa hastaların birbirlerinden enfeksiyon kaptığı direniş kümelenmelerini görmeye başladık" dedi.

CDC, enfeksiyonun kan dolaşımına, kalbe veya beyne girdiğinde ölümcül olduğu konusunda uyardı ve özellikle yaşlıların risk grubunda olduğunu vurguladı.

Candida auris is a fungus that spreads easily and can cause dangerous infections. New evidence is emerging that cases of C. auris resistant to all classes of antifungal drugs are spreading in health care settings. Read the report: https://t.co/olhWJZM4r5. #Cauris pic.twitter.com/1MgMSLsKyc — CDC (@CDCgov) July 23, 2021

​New York Times'ın haberine göre, yaklaşık 120 vakanın beşinde ilaca karşı direnç gelişti ve bunlardan üçü yaşamını yitirdi.

'Mantarlar, küresel ısınmanın neden olduğu yüksek sıcaklıklara adapte olmaya başladı'

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği dergisi olan mBio'da yayınlanan yeni çalışma, enfeksiyonu küresel ısınmanın tetiklediğini ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten Prof. Arturo Casadevall, "Küresel ısınma, şu anda bilmediğimiz yeni mantar hastalıklarına yol açabilir" dedi.

Candida auris'in dünyanın farklı yerlerinde de çıktığını belirten Casadevall, "Candida auris hakkında olağandışı olan şey, aynı anda üç farklı kıtada ortaya çıkması ve Hindistan, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan gelen izolatların birbiriyle ilişkili olmamasıdır" diye konuştu.

"Bu organizmanın ve hastalığa ortaya çıkmasına izin veren bir şey oldu" diyen Casadevall, "Bunun iklim değişikliği olma ihtimalini araştırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Candida auris, unknown to medicine until about 15 years ago, may be the first fungus to breach human thermal defenses as a result of global warming. As the planet heats, fungi adapt and some may then be able to grow at 37 C. https://t.co/cpmqzv0JcHhttps://t.co/vev68ylvCi — Arturo Casadevall (@ACasadevall1) July 24, 2021

​Casadevall, "Mantar enfeksiyonlarının insanlarda bu kadar nadir olmasının nedeni, çoğunun sıcaklıklarda veya vücudumuzda üreyememesidir. Ancak bu mantar artan sıcaklığa uyum sağlayarak insanları enfekte edebilir forma kavuşmuş" dedi.

Dr. Casadevall şunları söyledi:

"Bu çalışmayla, mantarların daha yüksek sıcaklıklara adapte olmaya başladığını ve yıllar geçtikçe daha fazla sorun yaşayacağımızı görüyoruz. Küresel ısınma, termal olarak daha toleranslı mantar soylarının seçilimine yol açacak, böylece memelilerin termal kısıtlama bölgesini kırabilecekler."