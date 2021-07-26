AP: Biden, ABD'nin tüm muharip güçlerinin Irak'tan çekilmesine yönelik Bağdat'ın talebini kabul etti

AP'ye konuşan ABD yönetiminden üst düzey yetkililere göre bugün Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ın Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi ağırlaması vesilesiyle ABD güçlerinin muharip görevlerinin yıl sonunda sona ereceği açıklaması yapılacak.

Buna göre Irak'ta kalan ABD güçlerinin misyonu, bugüne dek Irak hükümetinin IŞİD'i yenmesine yardımcı olmakla açıklanırken, yıl sonunda danışmanlık ve eğitmenlik rolüyle sıkı sıkıya sınırlandırılacak. Yani muharip görevde ABD gücü kalmayacak.

Biden reportedly agrees to Iraqi request to remove all combat troops from country @JoeBiden https://t.co/XaHDk0vp6p — Sputnik (@SputnikInt) July 26, 2021

Biden'ın bu manevrası, selefi Donald Trump'ın Ocak 2020'de Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'e suikast düzenlemesinin ardından, Irak meclisinin tüm ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesini talep eden karar almasının sonrasında geldi.

İki ülke arasında nisan ayında yapılan stratejik diyalog görüşmesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun belirli bir takvim içerisinde Irak’tan ayrılması ve koalisyon güçlerinin Irak’taki rolünün Irak güvenlik güçlerine eğitim ve askeri danışmanlık vermek şeklinde değiştirilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştı.

Dün Beyaz Saray temasları öncesi mülakat veren Başbakan Kazımi, ülkesinin kendisini savunabildiğini ve artık topraklarında ABD güçlerine ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Bunun üzerine Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizai'den Erbil’in ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak’ı terk etmesine karşı olduğu açıklaması geldi.

ABD'nin 2003 Irak işgalinden beri giderek azalttığı asker sayısı yaklaşık 2500'e inmiş durumda. 2017'de de IŞİD'e karşı savaşta ilan edildi. Ancak Irak'taki gerilimin veçhelerinden birini, İran'ın desteğiyle IŞİD'e karşı savaşta anahtar rol oynayan Iraklı Haşdi Şabi güçlerine ABD'nin saldırması ile buna Irak'taki ABD üslerine düzenlenen saldırılarla misillemede bulunulması oluşturuyor.

AP’ye konuşan ABD'li üst düzey kaynak, Biden yönetimi olarak Irak güvenlik güçlerinin muharebe sınavından geçtiği ve ülkeyi savunma kabiliyetinde olduklarını kanıtladığı hissiyatında olduklarını söyledi. Beyaz Saray'ın IŞİD'i kaydadeğer tehdit olarak görmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.