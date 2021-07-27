Afganistan işgaline başta tam destek veren ABD'liler, askerler çekilirken, hata olup olmadığına dair bölünmüş durumda

Amerikan kamuoyunun 11 Eylül saldırılarının ardından Kaide ve destekçisi Taliban'la savaş gerekçesiyle Afganistan'ın işgaline verdiği desteği, 20 yıl sonra çekilen askerler gibi geri çektiği belirlendi.

ABD'nin bu ay sonunda çekilmeyi tamamlayacağı Afganistan ile yıl sonunda askerlerini muharip görevden çekeceği Irak'ta yaklaşık 20 yıllık askeri varlığının neye yaradığıyla ilgili sorgulamalar yapılırken, Gallup anketine katılanların yüzde 47'si ABD'nin Afganistan'a müdahalesinin hata olduğunu, yüzde 46'sı ise hata olmadığını söyledi. Amerikan kamuoyundaki bölünmüşlük, Demokrat-Cumhuriyetçi fay hattında keskinleşti. Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 56'sına kıyasla Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin yüzde 29'u hata olduğu yönünde görüş bildirdi.

Son 20 yılda anketlerde Afganistan işgaline olumlu bakan ABD'liler ağır basmıştı, daha önce sadece bir kez müdahalenin hata olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

'ABD'nin en uzun savaşı' denilen Afganistan'ın işgali Ekim 2001'den beri ABD'nin hesabına 2400'den fazla askerin ölümü, 20 binden fazla askerin yaralanması ve 2 trilyon dolar maliyet olarak geçerken, 2002 başındaki ankette ABD'lilerin yüzde 93'ü Afganistan'a asker göndermenin hata olmadığını söylemişti. 2004-2013 döneminde oran düşse de çoğunluk bu görüşte kaldı. 2014'te hata olduğu görüşünün ağır basmasının ardından eski çizgiye geri dönülürken, bu yıl hata görüşü öne çıktı.

Afganistan işgali, başta tüm siyasi kesimlerden geniş destek topladı. 2004'te Demokratların yüzde 41'i, Bağımsızların yüzde 31'i, Cumhuriyetçilerin yüzde 9'u hata olduğu görüşündeydi. Daha sonra Demokrat cephede hata olduğu görüşüne gelenler yarıyı geçti, sadece Mayıs 2011'de Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'da öldürüldüğü açıklandığında, yarının altına indi.

Halihazırda Demokratların yüzde 56'sı, Cumhuriyetçilerin yüzde 29'u ve Bağımsızların yüzde 54'ü 'hataydı' görüşünü bildirdi.

Kamuoyundaki hissiyatı yankılayan bir makale de eski ABD'li terörle mücadele uzmanı ve CIA'in askeri istihbarat yetkilisi Philip Giraldi'den gelmişti. Giraldi, Strategic Culture Foundation (Stratejik Kültür Vakfı) için yazdığı makalede, 'Afganistan ve Irak'taki savaşlarda trilyonlarca doların çarçur edildiği, ama hiçbir hedefe ulaşılamadığı, geride yerli haklardan yüz binlerce ölüm ve mutlak sıfır başarı için harcanmış trilyonlarca dolar bırakıldığı' değerlendirmesini yapmıştı.