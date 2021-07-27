ABD Adalet Bakanlığı: Siber saldırıların arkasında Rus hükümeti yok

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Richard Downing, ABD'ye yönelik siber saldırıların büyük kısmının Rusya topraklarından yapıldığını, ancak Moskova'nın bu saldırılarda dahli olmadığını düşündüklerini ifade etti.

ABD Senatosu'nun oturumunda konuşan Downing, ABD'ye yönelik siber saldırıların hangi ülkelerden yapıldığı sorusuna, "Elbette bu listenin başında Rusya yer alıyor. Rusya hükümetinin bu saldırıların arkasında olduğunu iddia etmeyeceğim, ancak bu saldırıları önlemek için gerekeni yapmadıklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus Senatör Cabarov: Aklıselim kazandı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Downing’in açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi.

Cabarov, "Nihayet ABD'de aklıselim kazandı. Bu açıklama, iyi bir sinyal, ülkelerimizin bu soruna karşı mücadelede çabalarını birleştireceğini, uzmanların ortak çalışmalara başlayacağını gösteriyor" dedi.

Rus senatör, ABD'lilerin nihayet 'Amerikan et ve süt ürünleri şirketlerini devre dışı bırakmanın' Rusya'ya hiçbir şey kazandırmadığının farkına vardığını belirterek, "Bunu hackerler yapıyor, yani serseriler. Devlet Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi, Rusya ve ABD bununla ortaklaşa mücadele etmeli" diye konuştu.