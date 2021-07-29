Biden, Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya ile Beyaz Saray’da görüştü

Biden Twitter’da yaptığı açıklamasında, Tihanovskaya ile Beyaz Saray’da görüştüğünü bildirdi. Tihanovskaya ile görüşmenin kendisi için bir onur olduğunu belirten Biden, ABD’nin demokrasi ve herkes için evrensel insan hakları arayışında Belarus halkını desteklediğini ifade etti.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

​Tihanovskaya da görüşmeyle ilgili Twitter’da “Özgürlükleri için barışçıl şekilde savaşan milyonlarca korkusuz Belaruslu ile güçlü bir dayanışma sinyali verildiği için teşekkürler. Bugün Belarus demokrasi ile otokrasi arasındaki savaşın ön saflarında yer alıyor. Dünya bizim yanımızda. Belarus bir başarı öyküsü olacak” açıklamasını yaptı.

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 28, 2021

​Tihanovskaya, Biden’ın yoğun programına rağmen görüşebildiklerini, görüşmelerinin de 15 dakika sürdüğünü ifade etti.