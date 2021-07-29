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    Netflix

    Netflix’ten ABD’deki yapımlarında yer alan ekiplere aşı zorunluluğu

    © REUTERS / Mike Blake
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (914)
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    Netflix, ABD'de çekimi devam eden ve yeni çekilecek yapımlarda yer alacak oyuncular ve onlarla yakın temas halinde çalışan set ekibine aşı zorunluluğu getirmeyi planladığını duyurdu.

    ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, Kaliforniya merkezli teknoloji, medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix’ten yeni bir aşı hamlesi geldi.

    Netflix, A Bölgesi personeli olarak nitelendirdiği oyuncular ve onlarla yakın temas halinde çalışan set ekibine aşı zorunluluğu getirmeyi planladığını duyurdu. Netflix'in yeni aşı politikasının önce ABD'deki setlerde başlaması, daha sonra dünya genelinde şirket için çalışan 144 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    Netflix söz konusu adımı, geçtiğimiz günlerde Hollywood sendikaları ve stüdyolar arasında şirketlerin çalışanlara yönelik zorunlu aşılama politikaları uygulamasına imkan tanıyan yeni standartlar üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra attı.

    Öte yandan ABD’li aktör Sean Penn söz konusu adımı değerlendirerek, oyuncu ve set çalışanlarına yönelik aşılama zorunluluğunun sadece A bölgesi olarak sınıflandırılan oyuncu ve onlarla yakın temas halinde çalışanlar için değil, tüm yapım ekibini kapsaması gerektiğini söyledi.

    Penn, geçtiğimiz günlerde de bütün oyuncular ve yapım ekibinin tamamı aşı olmadıkça şu anda çalıştığı Gaslit adlı filmin çekimlerine gitmeyeceğini söylemişti.

    Google da çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmişti

    Aralarında ABD'li teknoloji devi Google’ın da bulunduğu bazı büyük firmalar da çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirmişti.

    Google - logo
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Google, ofise dönüşleri erteledi: Çalışanlardan aşı olmalarını isteyecek
    Dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunan Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için korona virüs aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu belirtmiş, uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD'de başlayacağını söylemişti.

    Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydettiği uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etmişti.

    Delta mutasyonunun vaka sayılarında artışa yol açması nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül'den 18 Ekim'e erteleyen Google, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini kaydetmişti.

    Aşılananlara kapalı alanlarda yeniden maske kullanma tavsiyesi

    Apple logo
    © AP Photo / Alan Diaz
    Apple, ofise dönüşü erteledi
    ABD’de salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 35 milyon 489 bin 634’e, toplam can kaybı ise 628 bin 116’ya ulaştı.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Delta mutasyonunun hızla yayılması ve artan vaka sayıları nedeniyle tamamen aşılanmış kişilere halka açık kapalı alanlarda yeniden maske kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ise federal çalışanlara aşı zorunluluğunu değerlendiriyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (914)
    Etiketler:
    Seti, Film, Dizi, vaka sayısı, Zorunluluk, Aşı, ABD, Kovid-19, Netflix
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