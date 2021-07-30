Putin hakkındaki sözlerinden sonra ABD’li generalin görevden alınması çağrısı yapıldı

ABD’li siyaset köşe yazarı ve gazeteci Tucker Carlson, ABD’li Tümgeneral Patrick Donahoe’nun Twitter’da kendisine yöneltilen bir soru üzerine verdiği yanıtı eleştirdi. Carlson, ‘utanç kaynağı’ olarak nitelendirdiği Donahoe’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında söylediklerinin ardından görevden alınması gerektiğini belirtti.

Fox News’te canlı yayın sırasında konuşan Carlson, “Bir kullanıcı ‘General, kaç savaşta zafer kazandınız?’ diye soruyor. O da bu soruya dürüstçe yanıt vermek yerine ‘Putin’in av tuzağı olmayın’ sözleriyle yanıt veriyor” dedi.

An actual active Major General in the US Army, @PatDonahoeArmy, accusing people who question him on Twitter that they're "shills for Putin." Seems he's thinking more about how to score a Morning Joe appearance that anything related to defending the U.S. pic.twitter.com/qvBpjR6Aho — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 26, 2021

​‘Ordu siyasetten uzak olmalı’

Silahlı Kuvvetler’in siyasetten uzak tutulmaması gerektiğini belirten Carlson, Tümgeneral Donahoe’nun görevden alınması çağrısı yaptı.

Carlson, “Bizim için utanç kaynağı” dedi.

‘Övgü ve terfi peşinde’

Carlson’un yanındaki muhafazakar aktivist ve 43. ABD Başkanı George W. Bush’un konuşmalarını yazan Ned Ryan da Donahoe’nun mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın karşıtlarına saldırarak ‘övgü ve terfi’ almaya çalıştığını belirtti ve generalin sözlerini ifade özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi.

Donahoe şu anda Twitter hesabını kapatmış durumda.