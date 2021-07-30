ABD Kongresi’nden Capitol Hill polisi ve Afganlar için 2.1 milyar dolara onay

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de Kongre Binası’nın güvenliğinin sağlanmasını ve ABD güçlerine yardım eden Afganların tahliyesini öngören 2 milyar 100 milyon dolarlık tasarıyı onayladı.

Tasarıda, 6 Ocak olaylarından sonra Kongre Binası’nın güvenliğini sağlayan Ulusal Muhafızlar’ın harcamalarını karşılamak için 521 milyon doların tahsis edilmesi öngörülüyor. Yeni güvenlik kameralarının kurulması dahil altyapının modernize edilmesi için 300 milyon, Capitol Hill polisinin ücreti ve genel harcamaları için de 70 milyon dolar ayrıldı.

Tasarı kapsamında, ABD güçlerine yardım eden Afganların ve ailelerinin tahliyesi ve geçici barındırılması için ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a 500 milyon dolar verilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’na verilecek 600 milyon dolar vize işlemlerine harcanacak.