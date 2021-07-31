ABD’nin hipersonik füzesinin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, havadan fırlatılan AGM-183A ARRW hipersonik füzesinin Pasifik Okyanusu'nun doğu kısmı üzerinde gerçekleştirilen ikinci denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Füze uçaktan normal olarak ayrıldı, ancak füze motoru çalışmadı” denildi.

Hipersonik füzenin daha önce 28 Temmuz’da California yakınlarındaki Point Mugu eğitim sahası üzerinde B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağından fırlatılması gerekiyordu.

Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (ARRW) programı çerçevesinde geliştirilen AGM-183A hipersonik füzesi, 1000 mil (1600 km) menzile sahip.

ABD Hava Kuvvetleri, AGM-183A ARRW hipersonik füzenin prototipinin 5 Nisan'da gerçekleştirilen ilk uçuş testinin başarısız olduğunu duyurmuştu. Point Mugu eğitim sahası üzerinde B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağından fırlatılması gereken füze, meydana gelen teknik sorunlar nedeniyle uçaktan ayrılamamıştı.

İlk denemede, sistemin tamamının değil, hızlandırıcının test edilmesi planlanmıştı. Testin amacı, hızlandırıcının tasarım hızına ulaşma kabiliyeti, hipersonik kayma aracının muharebe başlığından ayrılmasının güvenilirliği, uçuş kontrolü ve bombardıman uçağından ayrıldıktan sonra fırlatma güvenliğini test etmekti.

ABD Hava Kuvvetleri, sistem henüz denemelerde başarılı sonuçlar vermemiş olsa da, önümüzdeki mali yılda 12 adet AGM-183A hipersonik füzeyi teslim almayı planlıyor. Bu füzelerin alımı için 2022 yılının savunma bütçesinden 161 milyon dolar ayrılacak.