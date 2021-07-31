ABD'den Küba polisine yaptırım

ABD yönetimi, 'Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası' kapsamında Küba polis şefi Oscar Callejas Valkarse ve yardımcısı Eddie Sierra Arias'ı yaptırım listesine dahil etti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Küba İçişleri Bakanlığı ve polisini destekleyenlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Blinken, konuya ilişkin açıklamasında, Küba polis şefi ve yardımcısının 'hükümet karşıtı barışçıl gösterilere katılan protestoculara yönelik baskıları' nedeniyle yaptırım listesine dahil edildiğini belirterek, "Acımasız Küba polisine, İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı özel kuvvetlere destek veren herkesin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkça belirtiyoruz. Küba hükümetinin insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması için adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Washington’un yaptırım tehditlerine tepki göstererek, ABD'nin adanın abluka altına alınmasını yeni yaptırımlarla meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Parrilla, "Bu keyfi önlemler, Küba'ya yönelik insanlık dışı ablukayı haklı çıkarmak için dezenformasyon ve saldırganlığa ilave olarak uygulanıyor" dedi.

Rechazo enérgicamente la inclusión de la Policía Nacional Revolucionaria y sus dos principales jefes en listas espurias de EEUU.



Estas medidas arbitrarias se suman a la desinformación y agresión para justificar bloqueo inhumano contra #Cuba. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 30, 2021

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Küba’daki protestoların bastırılmasında sorumluluğu olan yetkililere yaptırım uygulamaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Küba'da demokrasi ve ekonomik reform talebiyle 11 Temmuz'da sokaklara çıkan göstericiler, son 30 yılın en büyük hükümet karşıtı protesto eylemlerini başlatmıştı.