‘ABD’nin Rusya’ya yönelik olumsuz tutumu ‘Cenevre ruhuna’ aykırı’

Rus milletvekili Yelena Panina, ABD’nin Rusya’ya yönelik olumsuz tutum ve saldırılarının Rusya ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleşen stratejik istikrar konusundaki yapıcı görüşmelere tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi’nin üyesi olan Yelena Panina, ABD Başkanı Jeo Biden’ın Rusya ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleşen stratejik istikrar konusundaki görüşmelere ilişkin olumlu değerlendirmesinin umut verici olduğunu, ancak Rusya’ya yönelik olumsuz tutum ve saldırıların ‘Cenevre’nin yapıcı ruhuna’ tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Sputnik’e konuşan Panina, “ABD Kongresi'nde Kuzey Akım-2'ye yönelik yeni saldırılar, Amerikan seçimlerine müdahale suçlamaları dizisi ve Kırım’la ilgili yaptırım histerisi, küresel güvenlik mimarisinin istikrarına katkı sağlamıyor” dedi.

Rus-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi noktasında stratejik istikrar konularının görüşülmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Panina, “Stratejik istikrar konularının görüşülmesine başlanmış olması sevindirici. Ancak bunlar, Rus-Amerikan ilişkilerinin gündemindeki genel sorunlar dışında çözüme kavuşturulamaz” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmenin devamı olarak Rusya ve ABD arasındaki diyalog çerçevesinde, 28 Temmuzda Cenevre'de stratejik istikrar konusunda yeni tur toplantı gerçekleştirilmişti.