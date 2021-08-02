ABD’de ‘kontrolsüz nükleer savaş riski’ uyarısı

ABD Silah Kontrol Birliği’nin Silahsızlanma ve Tehdit Azaltma Politikası Direktörü Kingston Reif, süper güçler arasındaki nükleer silahlanma yarışının dünya için kontrolsüz savaş tehdidini taşıdığını belirtti.

The Sun’a konuşan Reif, günümüzdeki silahlanma yarışının, Sovyetler Birliği ve ABD’nin on binlerce nükleer silah ürettiği ‘soğuk savaş’ dönemindeki gibi olmadığını belirterek, “Büyük güçler arasında yeni nükleer rekabete tanık oluyoruz. Engellemek için adım atmazsak bu rekabet en yakın zamanda daha büyük ve tehlikeli hale gelebilir” ifadesini kullandı.

Nükleer yarışın ABD ve müttefikleri için ulusal güvenlik tehdidi arz ettiği uyarısında bulunan Reif, “Çatışmanın nükleer seviyesine çıkma olasılığı endişe yaratıyor. Büyük güçlerin, nükleer savaşın kısıtlanıp kontrol altında tutulabileceği yönündeki asılsız güven de endişe yaratıyor” diye konuştu.

Uzman, süper güçler arasındaki rekabetin geliştiğini ve tarafların, rakibin eylemlerine karşılık olarak cephaneliklerinin boyutunu, çeşitliliğini ve imkanlarını artırmayı seçtiklerini de sözlerine ekledi.