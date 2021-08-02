Delta varyantı dalgasını 'aşı olmayanların salgını' diye niteleyen Fauci: Daha çok çekeceğiz, ama kapanma olmayacak

Koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle diğer ülkeler gibi ABD'de artan vakalara koşut 4. dalga endişesi yaşanırken, Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'den "Ufukta daha fazla acı görünüyor" uyarısı geldi. Ancak Fauci, 'ABD'de yeni bir kapanma beklemediğini' söyledi.

ABD'de hazirandan beri artan vakaların yüze 80'inin koronavirüsün Delta varyantından kaynaklanması ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Delta'nın suçiçeği kadar bulaşıcı olduğunu belirtmesinin ardından, bir numaralı halk sağlığı uzmanı, 'işlerin daha kötüye gideceği' öngörüsünde bulundu.

ABC'nin This Week programına konuşan ABD'nin halk sağlığı kurumlarının başındaki isim, "Vaka sayısındaki artışa bakarsanız, 7 günlük ortalama önemli ölçüde yukarı çıktı. Gerçekten yapmamız gereken ne, biliyor musunuz, defalarca ve defalarca söylüyoruz, çünkü gerçek bu, ülkede aşı olması gereken ama aşı olmayan 100 milyon kişi var. Aşı olmayanlar salgınıyla karşı karşıyayız" dedi.

Buna rağmen kapanma beklemediğini belirten Anthony Fauci, "Ülkede aşı olanların oranı pandemiyi kırmamıza yetmiyor, ancak geçen kış yaşanan duruma yeniden düşmememize yetiyor" açıklamasını getirerek ekledi:

"Yine de işler daha kötüye gidecek."

NEW: White House chief medical adviser Dr. Anthony Fauci tells @jonkarl, "things are going to get worse," as COVID-19 cases surge with delta variant.



"The solution to this is get vaccinated and this would not be happening." https://t.co/Vs9wGhlqCj pic.twitter.com/TIWImK2k0u — This Week (@ThisWeekABC) August 1, 2021

CDC belgesinin aşılamayı ağır hastalık ve ölümü engelleyen en önemli strateji olarak sunduğuna dikkat çeken Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı, şöyle konuştu:

"Hastalık, hastanelik olmak, acı çekmek ve ölüm bakımından aşılanmamışlar çok daha savunmasız, zira aşılanmışların çoğu ağır hastalıktan korunuyor. Ama ülkenin tamamına bakıldığında ve normale dönüş sözkonusu olduğunda, aşılanmamışlar, aşı olmayarak, sonuçta herkesi etkileyen salgının yayılmasını sağlıyor."

İki doz aşı olanların da Delta bulaştırdığını saptayan CDC tam aşılananlara bazı durumlarda maske zorunluluğu tavsiye ederken, Fauci, "Maske takmaları isteniyor, çünkü enfekteyseler kendilerinden daha savunmasız insanlara, belki kendi ailelerine, çocuklarına ya da riskli gruplardakilere bulaştırmaları istenmiyor" dedi.

On updated mask guidance for fully vaccinated people, Dr. Anthony Fauci tells @jonkarl, "that has much more to do with transmission."



"We know that vaccinated, asymptomatic, mildly symptomatic people who are infected can spread the infection." https://t.co/nMNCqjID0Y pic.twitter.com/aJevdJZq8C — This Week (@ThisWeekABC) August 1, 2021

Cumhuriyetçi Partili valilerin maske takma ve aşı olmayla ilgili her kişinin kendi kararını vermesini savunduğu hatırlatıldığında da şu yanıtı verdi:

Arizona does not allow mask mandates, vaccine mandates, vaccine passports or discrimination in schools based on who is or isn’t vaccinated. We’ve passed all of this into law, and it will not change.



See my statement on the updated CDC guidance: https://t.co/YubNffZpq5 — Doug Ducey (@dougducey) July 27, 2021

"Saygı dolu şekilde onlarla aynı fikirde değilim. Olgu şu ki, bazı şeyler kişinin bireysel sorumluluğudur, bazı şeyler bireysel olarak seni ilgilendirdiği kadar başkalarını da etkiler ve şimdi de enfeksiyonların yayılması, vakaların artması ülkedeki herkesi etkiliyor."