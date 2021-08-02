ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı

ABD'de yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada, aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6 bin 600 kişide Kovid-19 görüldüğü belirtildi.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de görülmeye başlamasıyla ülkedeki vaka ve ölümlerde yeniden artış gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yarısı (yüzde 46) Florida, Texas, California, Louisiana ve Missouri eyaletlerinde kaydedildi.

California hariç vaka sayılarında artışın görüldüğü bu eyaletlerde nüfusun yarısından azı Kovid-19 aşısı yaptırdı.