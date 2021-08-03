ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle yüksek riskli ülkeler listesine ekledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, koronavirüs salgını nedeniyle 'tüm seyahatlerden kaçının' tavsiyesinin verildiği yüksek riskli ülkeler' listesine dahil etti.