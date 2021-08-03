Çevresinde silah seslerinin duyulması üzerine Pentagon dışarıya kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı'nın kendi koruma gücünden yapılan ilk açıklamada "Pentagon şu anda transit merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldı. Halkımızın bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz. Daha fazla bilgi yakında verilecek" denildi.

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Pentagon binası yakınındaki metro istasyonunda birden fazla silah sesi duyulması üzerine polisin olay yerine gelmesinin ardından, Pentagon bir süreliğine dışarıya kapatıldı. Ateş açılması olayıyla bağlantılı en az bir kişinin vurulduğu veya biri polis memuru birden fazla kişinin vurulduğu ya da acil sağlık ekiplerinin en az 2 kişiye müdahale ettiğine dair görgü tanıkları var.

Kapatmayla ilgili resmi açıklamada olayın Pentagon Transit Merkezi'nde gerçekleştiği, halkın olay yerinen uzak durması gerektiği belirtildi.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Pentagon Transit Merkezi, Pentagon binasının dışında, ancak Pentagon yerleşkesinin sınırları içinde. Düzenli otobüs ve metro seferleri oradan geçiyor.

The Pentagon Transit Center, the site of a reported shooting this morning, is outside the Pentagon itself, but on Pentagon grounds. Regular bus routes and the Metro are available from there.



This map shows its location in proximity to the building: pic.twitter.com/DDJ0BxRKLV — Dan Lamothe (@DanLamothe) August 3, 2021

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