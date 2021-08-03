FBI'da genç kadın personelin fotoğraflarının seks ticareti operasyonlarında kullanılmasına soruşturma

Bir FBI ajanının çocukları seks ticaretinde kullanan suçluları tuzağa düşürmek için FBI ofislerinde çalışan genç kadın personelin fotoğraflarını izinsiz ve yetkisiz şekilde sosyal medyada paylaşmasına iç soruşturma açıldı.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofislerinde çalışan genç kadın personelin fotoğraflarının izinsiz şekilde çocuk seks ticareti ağlarına yönelik operasyonlarda kullanıldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Michael Horowitz'in yürüttüğü iç soruşturmaya göre adı açıklanmayan bir FBI ajanı, çocukları seks ticaretinde kullanan suçluları tuzağa düşürmek için FBI ofislerinde çalışan genç kadın personelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Personelin giyimli ve yüzleri bulanıklaştırılmış gözüktüğü fotoğrafları çekip paylaşmak için personel amirlerinin onayının alınmadığı belirtildi.

'Fotoğraflardaki personelin gizli görev ehliyetinin olmadığı ve ajanın fotoğrafları kullanmak için personelden yazılı onay almadığını' saptayan genel müfettiş, 'uygulamanın büyük ölçüde denetimsiz olduğu ve personeli kurban durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı' sonucuna vardı.

Raporda "Ajan, sosyal medya sitelerinde 'avlandığını' söyledi, ama hangi siteleri kullandığının kaydını tutmadı. Ajan, destek personeli gizli bir operasyona karıştırdığına dair amirlerini bilgilendirmedi. Fotoğraflarını kullandığı destek personele de amirleri dahil kimseye bir şey söylememelerini tembihledi" denildi.

'Ne ajanın ne de amirinin fotoğrafların nasıl elde edildiği ve kullanıldığını belgeleyebildiğini' belirten rapor, "Üstüne üstlük FBI'ın elinde fotoğrafların websitelerinde hala gözüküp gözükmediği, ne kadar süre gözüktüğü, hangi zaman dilinde indirilmiş, kopyalanmış ve yayılmış olabileceğine dair herhangi bir belge ya da bilgi yok" diye ekledi.

FBI yöneticilerinden Brian Turner, rapora, sözkonusu ajanın davranışlarının FBI Profesyonel Sorumluluk Ofisi tarafından incelendiği bilgisini ekledi. Turner, 'kurum politikalarının hangisinin uyarlamadan geçirilme ya da yeni bir dil ihtiyacında olduğunun belirlenmesi için değerlendirmeye tabi tutulduğunu' dile getirdi.