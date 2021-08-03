ABD'de Kongre baskınında görev yapan bir polis daha intihar etti

ABD’de, 6 Ocak’taki Kongre Binası baskını sırasında çıkan şiddet olaylarını bastırmakla görevli olan bir polisin daha intihar ettiği belirtildi. Baskın sırasında görevli olan ve intihar ederek yaşamına son veren polislerin sayısı 4 oldu.

FOX5’in aktardığına göre, intihar eden polisin annesi, “Kyle DeFreytag, 10 Temmuz’da yaşamına son verdi. Ocak ayında Kongre Binası’nda meydana gelen olaylara bu şekilde tepki gösterdi” açıklamasında bulundu.

Anne, oğlunun vardiyası bitmek üzereyken Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarını bastırma görevine çağrıldığını da sözlerine ekledi.

Polis görevinde henüz 5 yıl çalışan DeFreytag’ın 26 yaşında olduğu belirtildi.

Bugün Washington DC Metropolitan Polis Departmanı, 6 Ocak'taki ayaklanma sırasında Kongre Binası’nda görevli olan üçüncü bir polis memurunun intihar ettiğini doğrulamıştı. Açıklamada, özel harekat departmanı bünyesinde acil müdahale ekibine atanan Memur 44 yaşındaki Gunther Hashida’nın 29 Temmuz'da evinde ölü bulunduğu bildirilmişti.

Daha önce, baskın sırasında Kongre Binası’nda görev yapan 12 yıllık polis Jeffrey Smith ve 16 yıllık polis Howard Liebengood da intihar ederek yaşamlarına son vermişti.

6 Ocak 2021'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in zaferini reddetme talebini desteklemek için Washington, DC'de toplanmıştı. Trump destekçilerinin Kongre Binası’na saldırması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, baskından sonra en az 535 gösterici değişik suçlamalarla gözaltına alınmıştı.