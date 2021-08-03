New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını söyledi

New York Valisi Andrew Cuomo, New York Başsavcısı'nın kendisi hakkında, 'birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını' belirttiği rapora cevap olarak "Gerçekler, anlatılanlardan çok farklı" ifadesini kullandı.

Demokrat Vali Cuomo, düzenlediği basın açıklamasında, 4 ay süren soruşturma sonucunda kendisine yöneltilen suçlamalara tek tek cevap verdi.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından bu sabah açıklanan ve taciz edildiğini iddia eden kadınları haklı gösteren raporunun gerçekleri yansıtmadığını belirten Cuomo, "Kimseye uygunsuz bir şekilde dokunmadığımı veya uygunsuz cinsel girişimlerde bulunmadığımı doğrudan benden duymanızı isterim" dedi.

Cuomo, hakkındaki iddialarla ilgili avukatı tarafından hazırlanan detaylı bilgi ve belgelere kişisel internet sayfasından ulaşabildiğini aktararak, 63 yaşında olduğunu ve tüm hayatını halkın gözü önünde yaşadığını dile getirdi.

'Bu anlatılan ben değilim'

New York Times'ın bir düğünde bir kadının yüzüne dokunduğunu ve sonra onu yanağından öptüğünü gösteren bir fotoğrafı ilk sayfaya taşımasına da tepki gösteren Cuomo, "Bu bir ön sayfa haberi değil. Hayatım boyunca aynı hareketi herkes içinde yaptım. Ben bunu anne babamdan öğrendim. Bu anlatılan ben değilim" sözleriyle kendini savundu.

"Yeni bir cinsel taciz politikası ve prosedürleri tasarlamak ve kendim dahil tüm ekibi eğitmek için bir uzman getirdim, sorumluluğu kabul ediyorum" diyen Cuomo, bu gibi iddiaların siyasi puan kazanmak veya kişisel kazanç elde etmek uğruna gerçek cinsel taciz mağdurlarını itibarsızlaştırdığını söyledi.