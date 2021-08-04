Amerikan askeri dergi Rus Armata tankını değerlendirdi: ‘Gerçek bir katil’

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), T-14 Armata tankının Rus askeri endüstrisinin en iddialı yeni ürünü olduğunu yazdı.

Dergide yayınlanan makalede, Rusya’da geliştirilen T-14 Armata tankının NATO’nun herhangi bir tankına karşı koyabilecek ‘ölümcül bir makine’ olduğu belirtildi.

Yazıda, “T-14, kendi sınıfında en iyi özelliklere sahip ve herhangi bir NATO tankına karşı koyabilecek gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Makalede dile getirilen varsayımlarda T-14'ün tek dezavantajının yüksek maliyeti ile alakalı olduğuna dikkat çekilerek, tank üretiminin ‘ucuza gelmediğinin açık olduğu’ ifade edildi.

Rus yapımı T-14 Armata tankının seri üretimine önümüzdeki yıl geçilmesi planlanıyor.

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. İlk kez 2015’teki Zafer Geçidi törenlerinde sergilenen Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerini yok etmek ve saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.