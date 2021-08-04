Missouri Valisi, George Floyd protestocularına silah doğrultan çifti affetti

ABD'de geçen yıl siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sırasında Mark ve Patricia McCloskey çifti, St. Louis'deki evlerinin önüne çıkarak sokaklarından geçen protestoculara silah doğrultmuştu.

Missouri eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Mike Parson, Davaya bakan Savcı Richard Callahan'ın protestoların barışçıl olduğunu söylemesine rağmen, çifti affettiğini açıkladı.

Missouri governor pardons couple who pointed guns at racial justice activists https://t.co/BCHU5kQYUO — Guardian news (@guardiannews) August 4, 2021

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Mark McCloskey, dördüncü derece saldırı suçuyla 750 dolar, Patricia McCloskey dördüncü derece taciz suçundan 2 bin dolar para cezası almıştı.

Her ikisi de 60'larında avukat olan çift, protesto için belediye başkanının evinin önüne giderken kendi sokaklarından geçen kalabalığı tehdit olarak algıladıklarını söylemişlerdi.

İddianameye göre, Mark McCloskey'de AR-15 tarzı bir tüfek, Patricia McCloskey de ise yarı otomatik tabanca vardı. Çiftin ellerinde silahlarla oldukları fotoğrafları sosyal medyada yayılmasının ardından bazı Cumhuriyetçiler tarafından 'özel mülkleri koruyan kahramanlar' olarak nitelendirilmişti.

Savcı Richard Callahan, "Proteso yürüyüşü yapanların hiçbirinin silahı olduğuna dair bir kanıt yoktu ve görüştüğüm hiç kimse onların özel bir yerleşim bölgesine girdiklerini görmemiş" demişti.