Biden rakamları karıştırdı ve milyonlarca dolar ‘dağıttı’

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19’a karşı aşılanan her bir vatandaşa 100 bin dolar verildiğini söyledi. Hatasını anlayan Biden durumu espri yaparak düzeltmeye çalıştı.

Biden, “Aşı teşvikinin 100 bin dolara ulaştığı yerler var… Yüz bin mi? <…> Bu çok iyi olurdu. Kendim 3 kez aşı olurdum” şeklinde konuştu.

ABD lideri, 100 doların bile ülkedeki aşılama hızını artırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

ABD’de son bir aydır Kovid-19 vaka sayısı günden güne artıyor. Biden, yeni Kovid-19 dalgasını, aşılamayla 'önlenebilecek trajedi' olarak nitelendirdi.