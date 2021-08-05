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    ABD, Japonya'nın Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolarlık viskiyi arıyor

    © REUTERS / Saul Loeb
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202108051045166509-abd-japonyanin-pompeoya-hediye-ettigi--5-bin-800-dolarlik-viskiyi-ariyor/

    ABD, Japonya hükümeti tarafından dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hediye edilen 5 bin 800 dolarlık viskinin akıbetini soruşturuyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2019'da Japonya'nın dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolarlık (yaklaşık 50 bin TL) viskinin kaybolduğunu açıkladı. 

    Olay hakkında soruşturma başlatılırken, diğer hediyelerin aksine viskiye ne olduğuna dair resmi bir kayıt olmadı belirtildi. 

    Şişenin kaybolduğu ise, dışişleri bakanlığının yabancı hükümetler ve liderler tarafından üst düzey ABD yetkililerine verilen hediyelerin yıllık muhasebe işlemleri sırasında ortaya çıktı. 

    Pompeo'nun hediyeyi Haziran 2019'da Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığı sırada aldığı tahmin ediliyor. 

    Bakanlığın protokolüne göre, ABD'li üst düzel yetkililerinin aldıkları hediyelerin resmi kayıtlara işlenmesi gerekiyor. Yetkililer, değeri 390 doların altındaki hediyeleri saklayabiliyor. Ancak bu meblanın üzerindekiler devlet malı olarak kabul ediliyor. Bu hediyeleri saklamak isteyenlerin, Hazine Bakanlığı'na ürünün değeri kadar ödeme yapması gerekiyor. Hediyeleri ödeme yapmadan ellerinde tutanlara cezai işlem uygulanıyor. 

    Pompeo'nun ayrıca aynı yıl Kazakistan cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanından toplam 19 bin 400 dolar değerinde iki halı aldığı, her ikisinin de Genel Hizmetler İdaresi'ne devredildiği belirtildi.

    Aynı yıl Trump'ın aldığı hediyelerin değeri 120 bin dolardan fazla

    Resmi kayıtlara göre ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 2019'da yabancı liderlerden toplam değeri 120 bin dolardan fazla eden birçok hediye aldı. Bu rakam 2018'de ise 88 bin 200 dolardı.  

    Sadece Avustralya, Mısır ve Vietnam'dan en az üç yabancı lider, Trump'a toplu olarak değeri 10 bin doları aşan fotoğraf veya portreler hediye etti.

    Kayıtlara göre Trump, o zamanki Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'dan değeri yaklaşık 5 bin 250 dolar olan çift camlı bir tablo aldı.

    Mısır cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ise Trump'a 4 bin 450 dolar değerinde bir portre vedi.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Trump'a kendisinin ve eşinin yer aldığı 470 dolar değerinde çerçeveli bir fotoğraf hediye etti.

    Trump'ın aldığı diğer pahalı hediyeler arasında, Bulgaristan başbakanı tarafından verilen 8 bin 500 dolar değerinde bir Osmanlı İmparatorluğu tüfeği, Bahreyn'in veliaht prensinden gelen 7 bin 200 dolarlık bronz Arap Atı heykeli ve Katar emirinden 6 bin 300 dolar değerinde bir antilop heykeli yer alıyor. 

    Rapora göre, tüm bu hediyeler Ulusal Arşivlere teslim edildi.

     

     

     

    Etiketler:
    ABD, Mike Pompeo, Viski, Japonya
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