ABD’li silah üreticileri: Meksika günah keçisi arıyor

Meksika hükümetinin ABD’li bir grup silah şirketine ülkedeki şiddeti attıran ve kaçakçılığı kolaylaştıran ticari uygulamalar yapmakla suçlayarak dava açması üzerine ABD’deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF) Başkan Yardımcısı ve Hukuk Danışmanı Lawrence Keane açıklama yaptı.

Keane, “Meksika hükümeti ülkesindeki yaygın suç ve yolsuzluktan sorumludur. Meksika’daki suç faaliyetleri, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının, insan kaçakçılığının ve organize suç kartellerinin doğrudan bir sonucudur” dedi.

“Bu karteller, yasadışı olarak Meksika’ya ithal edilen veya Meksika Ordusu ve kolluk kuvvetlerinden çalınan ateşli silahları suç teşkil edecek şekilde kötüye kullanmaktadır” ifadelerini kullanan Keane, “Meksikalı yetkililer yasalara uyan ABD şirketlerini günah keçisi yapmak yerine çabalarını kartelleri adalete teslim etmeye odaklamalıdır” diye ekledi.

Keane, 2008 yılında Meksika’da ele geçirilen silahların yüzde 12’sinden daha azının ABD’den geldiğini savunurken, 2008 yılında ele geçirilen yaklaşık 30 bin silahtan yalnızca 7 bin 200’ünün ABD makamlarından izini sürmesinin istendiğini ve bunların yaklaşık yarısının ABD’den sevk edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

'Meksikalı askerler ABD yapımı hizmet tüfekleri ile birlikte uyuşturucu kartellerine katılmak için kaçmaya devam ediyor'

Firar ederek kartele katılan Meksikalı askerlere dikkat çeken Keane, “Ayrıca, Birleşik Devletler Hükümeti ateşli silahları doğrudan Meksika Hükümetine satıyor. Meksikalı askerler ABD yapımı hizmet tüfekleri ile birlikte uyuşturucu kartellerine katılmak için kaçmaya devam ediyor. Son yıllarda firar eden Meksikalı asker sayısı 150 binin üzerine çıktı. ABD hükümetinden edindiğimiz bilgiye göre Meksikalı kartellerin kullandığı en öldürücü silahların Orta Amerika’dan geliyor” dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan NSSF’ye cevap

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF) tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından bir bildir yayınlayarak cevap verdi. Bildiride, NSSF'nin sadece 2008 yılına ait bilgilere dayanarak yaptığı iddianın aksine Meksika Dışişleri Bakanlığı ülkedeki suç mahallerinde ele geçirilen silahların yüzde 70 ila 90’ının ABD’den kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu garanti etti.

Bildiride ayrıca, Meksika hükümetinin açtığı bu davadaki kararlılığına dikkat çekilerek, “Dava, davalı şirketlerin yasadışı ve ihmalkar uygulamalarda bulunduğunu kanıtlayacaktır. Mahkeme, yüzlerce insanın ölümü pahasına bazılarının zenginleşmelerini meşrulaştırmaya çalışan yüzeysel mesajları değil, gerçekleri ve kanıtları bilecektir” denildi.

Meksika devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise bugünkü basın toplantısında konu ile ilgili konuşarak, bu şirketlerin Meksika’daki organize suç ile uğraşan müşterilerine özel modeller ürettiğini belirtti.