New York'ta 2 Myanmarlı, ülkelerinin darbe karşıtı BM Büyükelçisi'ne suikast girişiminden tutuklandı

ABD'de iki Myanmar vatandaşı askeri darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişimi iddiaları üzerine tutuklandı.

New York'ta federal mahkemeye sunulan iddianameye göre, Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw isimli iki Myanmar vatandaşı cunta karşıtı Myanmar Büyükelçisi'ne suikast teşebbüsünde bulundu.

Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı bir silah tüccarının, bu iki kişiyi Myanmar'ın BM Büyükelçisi'ni görevi bırakması için sindirmek ya da öldürmek için kiraladığı belirtilen iddianamede, bu kişilerin tutuklandığı ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ise şimdiye kadar en az 939 kişi hayatını kaybetti.