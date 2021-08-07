Washington’daki Rus Büyükelçi, ABD Dışişleri’nin Duma seçimlerindeki AGİT gözlemcileri ile ilgili açıklamasını eleştirdi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin AGİT’in Rusya’daki Duma seçimlerine gözlemci göndermeme kararından üzüntü duymasının şaşırtıcı olduğunu, zira bunun teşkilatın kendi seçimi olduğunu belirtti.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Rusya’daki Duma seçimlerine gözlemci göndermeme kararından üzüntü duyduğunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın bu sözlerinin şaşırtıcı olduğunu, zira Moskova’nın teşkilatın temsilcilerini davet etmeye hazır olup, göndermeme kararını ise AGİT’in verdiğini ifade etti.

Antonov, “Görünen o ki, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü duruma pek aşina değil. Rus tarafının, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nden (ODIHR) bir grup gözlemciyi, sayısı 2020'deki ABD başkanlık seçimlerine gönderilen gruptan daha az olmamak üzere kabul etmeye hazır olduğunu hatırlatırız. Uzmanlarını göndermekten vazgeçme kararı tamamıyla ODIHR'nin kendi seçimi” diye konuştu.

Oy verme sürecinin bağımsız ve güvenilir bir şekilde izlenmesinin gözlemci sayısına bağlanamayacağına dikkat çeken Antonov, “Amerikan tarafının, ABD’deki seçim süreçleri konusunda da aynı titizliği göstermesini isterdik” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin epidemiyolojik duruma bağlı kısıtlamaların AGİT'in Rusya’daki Devlet Duması seçimlerini izlemesine imkan sağlamadığından üzüntü duyduğunu belirtmişti. Price, Washington’un Rusya'daki Kovid-19 kısıtlamalarının ‘güvenilir ve bağımsız izlemeyi’ imkansız kılması nedeniyle ODIHR’nin kararına saygı duyduğunu ifade etmişti.