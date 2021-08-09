Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo’nun 'sağ kolu' istifa etti

Vali Cuomo'nun baş yardımcısı DeRosa, istifa açıklamasında, son iki yılın kendisi için 'duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı' olduğunu söyledi.

Breaking News: Melissa DeRosa, Governor Andrew Cuomo’s top aide, has resigned, less than a week after the New York State attorney general released a report concluding Cuomo had sexually harassed 11 women. https://t.co/dIinyb4YBt — The New York Times (@nytimes) August 9, 2021

​New York halkına 10 yıldır hizmet etmekten onur duyduğunu vurgulayan DeRosa, "Eyaletimiz için, böylesine yetenekli ve görevine bağlı insanlarla birlikte çalışma fırsatını bulduğum için müteşekkirim" dedi.

Andrew Cuomo ile uzun zamandır çalışan Melissa DeRosa, bu yılın başlarında valiliğin bakımevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda halkı yanıltmasında rol aldığı iddiasıyla eleştirilmişti. DeRosa, New York Başsavcısı Letitia James'in 3 Ağustos’ta yayınlanan raporunda, Vali’yi cinsel tacizle suçlayan bir kadına karşılık verilmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.

İstifa, James'in 4 aylık bir soruşturma neticesinde Vali'nin birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından siyasi hayatı tehlikeye giren Cuomo’ya önemli bir darbe olarak yorumlanıyor.

Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ve bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi’nde azledilmesinin gündemde olduğu bir dönemde DeRosa’nın istifası, strateji ekibinin en eski ve önemli üyelerinden birini daha kaybetmesi anlamına geliyor.