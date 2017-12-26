Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı çağrısı

Somali'deki IŞİD'ciler ilk kez yayımladıkları videoda yalnız kurtlara Noel ve yılbaşında çocukların olup olmadığına aldırmaksızın saldırı düzenleme çağrısı yaptı.

© AP Photo/ Farah Abdi Warsameh ABD ordusu: Somali'deki El Şebab kampına hava saldırısında 100'den fazla militan öldürdük

Aşırılıkçı örgütleri gözlemleyen ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu, IŞİD'in Somali'de kendisine biat eden militanların ilk videosunu yayımladığını duyurdu. Pazartesi yayımlanan videoda IŞİD destekçilerine 'dinsiz imansızların' peşine düşülmesi ve kiliselere, pazarlara, eğlence yerlerine saldırı düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.

'SARHOŞ OLMALARINDAN FAYDALANIP VURUN'

IŞİD destekçilerinin Noel ve yılbaşında insanların alkol içip sarhoş olmalarından faydalanıp 'dinsiz imansızlara' saldırmasını isteyen videoda, o sırada çocukların bulunup bulunmadığına aldırılmaması vurgusu yapılıyor. © Sputnik/ Alexander Kovalev ABD'den Somali'de IŞİD'e yönelik hava saldırısı

'YALNIZ KURTLAR' İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

SITE, Twitter'da Somali IŞİD'inin ilk videosunun yayımlandığını duyururken şu mesajı paylaştı: ''IŞİD yalnız kurtlara Noel ve yılbaşında çocukların olup olmadığına aldırmaksızın saldırı düzenleme, gece kulüpleri, kiliseler ve pazarları vurma çağrısı yaptı.''

In its inaugural official video from #Somalia, #ISIS called on lone wolves to attack during #Christmas and #NewYearsEve, and to hit nightclubs, churches, and markets, regardless of the presence of children pic.twitter.com/22T1h6b1af — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 25 Aralık 2017

​EL ŞEBAB'A KARŞI IŞİD

Stratejik önemdeki Afrika Boynuzu'nda yer alan Somali'de Kaide bağlantılı El Şebab'ın saldırıları tırmanırken IŞİD varlığının da az olmakla birlikte gitgide arttığı, Şebab militanlarının saf değiştirip IŞİD'e geçtiği belirtiliyor. Somali'nin kuzeyindeki Puntland'da üslü IŞİD militanlarına karşı ABD ilk kez geçen ay hava saldırısı düzenledi.