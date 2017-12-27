Erdoğan: Afrika'ya bakışımız asla sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak

Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İş Forumu'nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Çad'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilk ziyaret Cumhurbaşkanı olarak bana nasip oldu. Bundan dolayı ayrıca mutluyum" ifadesini kullandı.

'AFRİKA'YI BÖYLE SÖMÜRMEDİLER Mİ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu, 2013'te bu borcun sıfırlandığını ve hatta bundan iki yıl sonra da IMF'nin Türkiye'den 5 milyar euro borç istediğini hatırlattı.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Yıllarca şu Afrika Allah aşkına sömürülmedi mi?

Erdoğan, "Hani var ya 'borç alan daha sonra da emir alır.' Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar" diye konuştu.

'ÇOK DAHA GÜÇLÜ, DİRİ BİR AFRİKA OLACAK'

Afrika'nın artık küllerinden ayağa kalktığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika'yı bulamayacaklar. Çok farklı bir Afrika olacak. Çok daha güçlü, diri bir Afrika olacak. Onun için, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da burada, hep birlikte karar vermemiz lazım. İş adamlarımız, ziyaretimiz vesilesiyle Çadlı muhataplarıyla potansiyel işbirliği imkanlarını ele almak üzere burada bulunuyor.

'BURADA ÖNEMLİ BİR ÜLKE VAR'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben buradan Türk iş adamlarına sesleniyorum, burada önemli bir ülke var, Çad. Yurt dışında yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Çad'da işte bu imkanı değerlendirebilirsiniz. Şu anda havalimanı gibi, bunun yanında üst geçitler, metro, otoyol, buna benzer adımlarla ilgili olarak, bu konularda yatırıma hazır bir ülke var.

Türk Hava Yollarının (THY) 2013'den itibaren Encemine'ye sefer başlatıp iki ülke ve halklar arasındaki uzun tarihi ve ticari bağları yeniden canlandırma yolunda önemli adım attığını aktaran Erdoğan, iki ülkede büyükelçiliklerin faaliyete başlamasıyla ekonomik ilişkileri destekleyecek diplomatik altyapının da tesis edildiğini ifade etti.

'TERÖR ASLA UYUMAZ'

"Türkiye'nin birçok terör örgütüyle Çad'ın da Boko Haram ile mücadele ettiğini" söyleyen Erdoğan, Çad'daki dik duruşun ülkeyi terörden daha arındırmış hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör asla uyumaz, bunu biliniz. Terörist de uyumaz. Onun için dik duracağız, yolumuza öyle devam edeceğiz. İşte en son G5 zirvesi bu bakımdan Afrika'da önemliydi. Biz aynen zirvedeki tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim Afrika'ya bakışımız asla daha sonra bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgiyi, kazan kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, birlikte yönetmeyi, birlikte zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz."