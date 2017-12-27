Erdoğan: Afrika'ya bakışımız asla sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak

Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İş Forumu'nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Çad'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilk ziyaret Cumhurbaşkanı olarak bana nasip oldu. Bundan dolayı ayrıca mutluyum" ifadesini kullandı.
'AFRİKA'YI BÖYLE SÖMÜRMEDİLER Mİ?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu, 2013'te bu borcun sıfırlandığını ve hatta bundan iki yıl sonra da IMF'nin Türkiye'den 5 milyar euro borç istediğini hatırlattı.
'ÇOK DAHA GÜÇLÜ, DİRİ BİR AFRİKA OLACAK'
Afrika'nın artık küllerinden ayağa kalktığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
'BURADA ÖNEMLİ BİR ÜLKE VAR'
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ben buradan Türk iş adamlarına sesleniyorum, burada önemli bir ülke var, Çad. Yurt dışında yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Çad'da işte bu imkanı değerlendirebilirsiniz. Şu anda havalimanı gibi, bunun yanında üst geçitler, metro, otoyol, buna benzer adımlarla ilgili olarak, bu konularda yatırıma hazır bir ülke var.
Türk Hava Yollarının (THY) 2013'den itibaren Encemine'ye sefer başlatıp iki ülke ve halklar arasındaki uzun tarihi ve ticari bağları yeniden canlandırma yolunda önemli adım attığını aktaran Erdoğan, iki ülkede büyükelçiliklerin faaliyete başlamasıyla ekonomik ilişkileri destekleyecek diplomatik altyapının da tesis edildiğini ifade etti.
'TERÖR ASLA UYUMAZ'
"Türkiye'nin birçok terör örgütüyle Çad'ın da Boko Haram ile mücadele ettiğini" söyleyen Erdoğan, Çad'daki dik duruşun ülkeyi terörden daha arındırmış hale getirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
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