Sudan: Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız

'BAZILARI ATEŞLE OYNAMAK İSTİYOR'
Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti 'tarihi' olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi.
'GERGİNLİĞİN HALK SEVİYESİNE TAŞINMASI TEHLİKELİ'
Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını savunan Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur" değerlendirmesinde bulundu.
Mısır'ın uydu kanallarında bazı 'kısa görüş sahipleri' diye nitelendirdiği kişilerin Sudan hükümeti ve halkı ile alay ettiğini ve suçlamalarda bulunduğunu aktaran Osman, uygun olmayan bu tür girişimlerin durması gerektiğine işaret etti.
Osman, bu iftiraların hiçbir şekilde kapanmayacak yaralar açacağını sözlerine ekledi.
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