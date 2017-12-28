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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir

    Sudan: Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız

    © REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
    Afrika
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    Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, ülkesinin, Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazır olduğunu söyledi ve "Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

    Sudan'da Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir afiş
    © AA/ Kayhan Özer
    Sudan'dan Sevakin Adası açıklaması: Tehdit değil
    Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretiyle gelişen Türkiye-Sudan yakınlaşmasının Mısır basınında eleştirilmesine tepki göstererek söz konusu eleştirileri, 'Devlet Başkanı Ömer el Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama' olarak nitelendirdi.

    'BAZILARI ATEŞLE OYNAMAK İSTİYOR'

    Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

    Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti 'tarihi' olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

    Meral Akşener
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir" diye konuştu.

    'GERGİNLİĞİN HALK SEVİYESİNE TAŞINMASI TEHLİKELİ'

    Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını savunan Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur" değerlendirmesinde bulundu.

    Mısır'ın uydu kanallarında bazı 'kısa görüş sahipleri' diye nitelendirdiği kişilerin Sudan hükümeti ve halkı ile alay ettiğini ve suçlamalarda bulunduğunu aktaran Osman, uygun olmayan bu tür girişimlerin durması gerektiğine işaret etti.

    Osman, bu iftiraların hiçbir şekilde kapanmayacak yaralar açacağını sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Ömer el-Beşir, Ahmed Bilal Osman, Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Türkiye, Sudan
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