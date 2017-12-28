Afrika'nın 'en büyük futbolcusu', Liberya devlet başkanlığı seçimini kazandı

Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin galibi resmi sonuçlara göre eski futbol yıldızı George Weah oldu. Weah oyların yüzde 61.5'ini aldı. 1998'de "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" ödülünü alan Weah, Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Batı Afrika ülkesi Liberya'da iki gün önce düzenlenen devlet başkanlığı seçimi, eski futbol yıldızı George Weah'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

#UPDATE Ex-footballer George Weah wins landmark Liberia presidential vote 🇱🇷https://t.co/FN5nhL4eXV pic.twitter.com/ihMiiaST0g — AFP news agency (@AFP) 28 December 2017

​Yaklaşık 2.1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 26 Aralık'ta devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi.

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Jerome Korkoya yaptığı açıklamada, Weah'ın oyların yüzde 61.5'ini aldığını, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ise yüzde 38.5'te kaldığını belirtti.

Former Ballon d'Or winner, George Weah has been announced as the President-elect of Liberia. pic.twitter.com/y9wXFgGRDf — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 27 December 2017

​Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Weah'ı destekleyenler araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla caddelerde kutlama yapıyor.

Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayın arasında muhalefetin adayı Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai ikinci tura kalmıştı.

George Weah, the former Fifa World Player of the Year, is set to be elected as Liberia's next president, the country's electoral commission has said https://t.co/7gz7AGYnJu pic.twitter.com/wjipCdzEtE — ITV News (@itvnews) 28 December 2017

​Weah, 2005'teki devlet başkanı seçimine kuruculuğunu üstlendiği Demokratik Değişim Kongresi'yle katılmış ancak kazanamamıştı.

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez Liberya milli takım formasını giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takımında 96 maçta 32 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

George Weah



2X African Player of the year



1995 — Ballon d'Or winner



1996 — FIFA world player of the year



2004 — Arthur Ashe Courage Award



2008 — CAF Award for Best 10 Players



And now👏👏👏👏👏👏👏👏



2017 — President of Liberia



How many RTs for him#Legend #Liberia pic.twitter.com/3Y5HpZUt8U — G O D ' S P O W E R (@GodspowerWorld) 27 December 2017

​1989, 1994 ve 1995'te "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödüllerini, 1995'te de Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazan ilk Afrikalı futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" ödülünü ve 1998'de "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" seçilerek Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Weah, 1995-1996 sezonunda İtalya'nın AC Milan kulübünde oynarken FIFA tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi ve böylece bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.