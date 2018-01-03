Etiyopya tüm siyasi tutukluları serbest bırakıyor

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn “Siyasi mahkumlar ve halihazırda gözaltında tutulanlar serbest bırakılacak. Maekelawi olarak bilinen hapishane de kapatılacak ve müze haline getirilecek” dedi. Desalegn bu adımın ‘herkese daha çok demokratik alan açmaya yönelik olduğunu’ söyledi.

Ülkede kaç siyasi mahkum olduğu ise bilinmiyor.

Ethiopia just announced it is freeing all political prisoners https://t.co/3O3Ylnw6FT — The Independent (@Independent) 3 Ocak 2018

​Son dönemde özellikle Oromio ve Amhara’daki hükümet karşıtı gösteriler iş hayatını, eğitimi ve ulaşımı durma noktasına getirmişti. Protestolar nedeniyle Ekim 2017’de ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), parlamento kararıyla Ağustos 2017’de kaldırılmıştı.