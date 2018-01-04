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    Sahra Çölü

    Sahra Çölü ve Sahel'de en yaygın gelir kaynağı: İnsan ticareti

    © AFP 2017/ HOCINE ZAOURA
    Afrika
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    İstikrar ve güvenliğin olmadığı, uzun süreli iç savaşların yaşandığı ve silah elde etmenin çok kolay olduğu Afrika’nın Sahra Çölü ve Sahel bölgelerinde yer alan ülkeler, kaçakçılık, uyuşturucu ve köle ticaretinden gelir elde eden uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri için son derece elverişli bir saha oldu.

    Bölge ülkelerinin ve başta ABD ve Fransa olmak üzere Batılı ülkelerin bu topraklarda süren terör ve kaçakçılıkla mücadele çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun da ötesinde söz konusu çabalar, yasadışı örgütlerin faaliyetlerine hız vermesine ve yakın bir geçmişe kadar sınırları güvenli bir şekilde korunan yeni ülkelerde yayılmasına neden oldu.

    Libya
    © REUTERS/ Stefano Rellandini
    Libya’daki köle pazarları kimin kontrolünde?
    TERÖRLE GÜÇLÜ BİR BAĞI VAR

    Suç faaliyetlerinin yeni türleriyle birlikte köle ticareti, Sahra Çölü ve Sahel bölgelerindeki ülkelerin yönetimlerine yönelik en büyük meydan okuma, zira bu olgunun, silah, uyuşturucu kaçakçılığının ve yasadışı göçün yanında terör ve organize suçlarla da güçlü bir bağı bulunuyor.

    Terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu yasadışı faaliyet, bölgenin yoksul ülkelerindeki standartlara göre insanlara ciddi gelirler sağlıyor. Bu ülkelerin yönetimlerinin elindeyse, suçlarla mücadele edecek ve halkı bu tehditten koruyacak kadar yeterli kaynak bulunmuyor.

    Modern kölelik
    © Flickr/ Ira Gelb
    46 milyon insan, köle olarak yaşıyor
    Bir süre önce Fas Göç ve Sınır Kontrol İdaresi Başkanı Halid Zervali, ‘terör örgütleri' olarak kabul edilen örgütlerin insan ticareti yaptıklarını ve söz konusu faaliyetlerden her yıl 175 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirtti. Zervali, "Sahra Çölü ve Sahel Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren terör örgütleri, tütün mamulleri ve kokain kaçakçılığı yapıyor, ayrıca rehine almalar da sıradan bir uygulama" diye konuştu.

    21. YÜZYILIN BAŞLARINDA YAYILDI

    İnsan ticareti, 21. yüzyılın başlarında hızla yayılan ve bölgenin en çok kar getiren ticaret türü olan en tehlikeli olgulardan biri olarak değerlendiriliyor. Köle ticareti, sağladığı mali kaynaklar ve bu alandaki gelişmiş iletişim kanallarıyla yerli ve yabancı birçok tacirin ilgi odağında. Gelişmiş ağlar, terör ve bölücülük yanlısı örgütlerin ve suç çetelerinin paraya ulaşmasını son derece kolay hale getirdi.

    Sığınmacı
    © AFP 2017/ Aris Messinis
    Rusya: Sığınmacı anlaşması köle ticaretini andırıyor
    Bazı jeopolitik veriler, Sahra Çölü ve Sahel bölgelerinin, spesifik özellikleri sayesinde stratejik açıdan tecrit edilmiş bir bölgeye dönüştüğüne ve kontrol açısından çok zor olan insan ticaretinden silah ve uyuşturucu ticaretine, her türlü yasak ticaret için kusursuz bir transit bölge haline geldiğine işaret ediyor.

    ERKEKLER İŞÇİ, KADINLAR SEKS KÖLESİ

    Köle ticaretinde dönen toplam ciro milyarlarca doları buluyor. Kaçırılan, en aşağılayıcı ve ağır işlerde çalıştırılan erkek, kadın ve çocuklar, köle tacirlerinin kurbanları oluyor. Kölelik, erkekler için insani olmayan koşullarda işçi haklarının dikkate alınmadığı ağır işlerde çalışmak, kadınlar içinse kölelik hayatından pek de farklı olmayan ağır ev işleriyle ilgilenmek ya da seks kölesi olarak çalıştırılmak anlamına geliyor. Kaçırılan çocuklara ise genelde sokaklarda dilencilik ya da seyyar satıcılık yaptırılıyor, kimileriyse seks kölesi olarak kullanılıyor.

    Etiketler:
    insan ticareti, Kölelik, Sahra Çölü, Afrika
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