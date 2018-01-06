Libya: Rusya, çözüm çabalarına katkı sunuyor

Sputnik'in sorularını yanıtlayan İsa, "Rusya'nın rolünün, Libyalılar arasında uzlaşmaya katkı sunduğunu görüyoruz" dedi.

Libya'daki kriz 2011 yılından beri devam ediyor. Ülkenin batısında ve doğusunda farklı gruplar yönetimi elinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz temmuz sonunda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Fayiz el Sarac ile Libyalı üst düzey komutan emekli General Halife Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin arabuluculuğunda Paris yakınlarında bir araya gelmiş, Libya'da ateşkes uygulama ve en kısa zamanda başkanlık seçimleri düzenleme konusunda anlaşmaya varmışlardı.