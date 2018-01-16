Kaplumbağa eti tüketen 8 çocuk öldü

Afrika'nın güneyinde ada ülkesi Madagaskar'da deniz kaplumbağası eti yiyen 6 çocuk ile aynı etten tüketen annelerinin emzirdiği iki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti, 16 kişi tedavi altına alındı.

© AP Photo/ Elaine Thompson Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi: 12 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Antsiranana kentinde, kaplumbağa etinden ikisi bebek 8 çocuk yaşamını yitirdi, 16 kişi ise aynı nedenle hastaneye kaldırıldı.

Ölen iki bebeğin, kaplumbağa eti yiyen anneleri tarafından emzirildiği sırada zehirlendiği belirtildi.

Ulusal Jandarma İletişimden Sorumlu Komutanı Herilalatiana Andrianarisaona, yaptığı açıklamada, ülkedeki deniz kaplumbağalarının koruma altında bulunduğunu ve tüketilmesinin yasak olduğunu söyledi.

Andrianarisaona, bölgedeki birçok kaplumbağa avcısının zehirlenme olayının ardından kaçtığını ifade etti.

Antsiranana Sağlık Müdürü Manitra Rakotoarivony ise her yıl bu tür vakalarla karşılaşıldığını hatırlatarak, "Bölgedeki insanları bu canlıların etini yememeleri konusunda her zaman uyarıyoruz ancak beslenme sıkıntısından dolayı kimse tehlikeli olduğuna aldırış etmiyor" ifadesini kullandı.

Antsiranana'da, sene başından bu yana zehirli balık ve kaplumbağa eti tüketiminden zehirlenerek ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart aylarında deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.