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    Güney Afrika Johannesburg 2002 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi HIV/AIDS dev prezervatif

    Zimbabve, Çin malı prezervatiflere isyan etti: Çok küçük geliyor

    © AP Photo/ Obed Zilwa
    Afrika
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    Çok yüksek orandaki HIV/AIDS'le mücadele eden Zimbabve, Çin malı prezervatiflere bağımlı kalmaktan şikayetçi. Sağlık Bakanı, soruna parmak bastı: ''Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor.''

    AIDS
    © AP Photo/ Hermann J. Knippertz
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    Zimbabve Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, geçen hafta başkent Harare'de HIV/AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Çin malı prezervatiflerden şikayet etti.

    Dünyada AIDS'e yol açan HIV virüsü vakalarının en çok görüldüğü bölgenin Afrika'nın güneyi olduğuna ve HIV bulaşmasını önlemek için prezervatif kullanımının önemine dikkat çeken Parirenyatwa, gençlerin özellikle beğendiği bir prezervatif tipi olduğunu, ama yerli üretim yapamadıklarını belirtti.

    YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

    Sağlık Bakanı, ''Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor'' dedi. 

    Parirenyatwa, tatmin etmeyen ithal mamullere bağımlı kalmamak için yerli firmalara prezervatif üretimine geçmeleri çağrısında bulundu. 

    AIDS
    © AP Photo/ Aijaz Rahi
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    ÇİNLİ ŞİRKET: AFRİKALI TÜKETİCİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ

    Zimbabve Sağlık Bakanı'nın çıkışı Çin'de yankılandı ve karşılıksız kalmadı. Pekin merkezli prezervatif şirketi Daxiang'ın CEO'su Zhao Çuan, çok çeşitli boyutlarda ve dokularda prezervatif üretimine geçmeyi planladıklarını duyurdu.

    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    © AP Photo/ Felipe Dana
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    South China Morning Post gazetesine konuşan Çuan,''Zimbabve gibi müşterilerin farklı taleplerini karşılayacak kabiliyete sahibiz, bu zaten bizim yükümlülüğümüz. Afrika'daki kullanıcılarla ilgili veriler üzerinde inceleme başlattık. Daha farklı boyutlarda üretime geçmeye hazırlanıyoruz'' dedi. 

    HER ÜLKENİN ZEVKİ BAŞKA

    Daxiang CEO'su, bölgelere göre taleplerin değiştiğini, örneğin Çinli erkeklerin ince prezervatiften, Kuzey Amerika'daki erkeklerin yumuşak bir his veren prezervatiften hoşlandığını anlattı.

    Prezervatif
    © AP Photo/ Aaron Favila
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    CİNSEL YOLDAN BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN TEK YÖNTEM

    Doğu kontrolünde yüzde 82 oranında etkili bir önlem olan prezervatifler aynı zamanda cinsel yollardan bulaşan hastalıklardan koruyan tek yöntem. 

    UNAIDS'in 2016 verilerine göre Zimbabve nüfusunun yüzde 13.5'i HIV/AIDS'e yakalanmış durumda ve buna her yıl yeni 40 bin vaka ekleniyor. En yaygın sebep, korunmasız heteroseksüel ilişki.

    Etiketler:
    prezervatif, HIV/AIDS, Daxiang, UNAIDS, South China Morning Post, Daxiang CEO'su Zhao Çuan, Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, Zimbabve, Çin
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