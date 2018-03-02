Burkina Faso'nun başkentinde bombalı ve silahlı saldırı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da orduya ait karargah, büyükelçilikler, Başbakanlık ofisi ve Birleşmiş Milletler ofisinin bulunduğu bölgede bombalı ve silahlı saldırı meydana geldi.

Patlama kaynaklı büyük bir siyah dumanın gökyüzüne yükseldiği görülürken polis ve jandarma güçleri saldırıya müdahale etti.

İnsanları bölgeden uzak tutmak için barikatlar kuruldu.

​'SALDIRGANLAR FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TEKBİR GETİRİP ATEŞ AÇTI'

Ulusal televizyona konuşan görgü tanıkları 5 silahlı saldırganın bir kamyonetle Fransa Büyükelçiliği'nin önüne geldiğini, saldırganların tekbir getirerek kamyoneti ateşe verdiğini ve etrafa ateş açtıklarını söyledi.

Orduya ait karargahtan da dumanların yükseldiği görüldü.

Burkina Fasolu polis yetkilisi Jean Bosco Kienou Associated Press'e yaptığı açıklamada "Saldırı şekli itibarıyla terör eylemi' ifadelerini kullandı.

​'4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ'

Diğer taraftan BFMTV'ye konuşan Burkina Faso Başbakanı'nın bir danışmanı 4 saldırganın güvenlik güçlerince öldürüldüğünü duyurdu.

Sivil kayıpların olup olmadıpı henüz bilinmezken özel kuvvetlerin operasyonunun devam ettiği açıklandı.

FRANSA ALARMA GEÇTİ

Fransız yetkililer ise saldırı nedeniyle ülkedeki vatandaşlarının dışarı çıkmaması uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyu yakından takip ettiği açıklanırken, Fransa Dışişleri Bakanlığı saldırıda büyükelçiliğin ya da bölgedeki Fransız kültür evinin hedef alındığına yönelik bir doğrulama yapmadı.

Ancak elçilik Facebook hesabından saldırıya uğramadıklarını duyurdu.

Saldırı Macron'un Fransa'nın eski kolonisi Burkina Faso'ya son ziyaretinden 3 ay sonra yaşandı.

CİHATÇILAR BAŞKENTTE ÖLÜMCÜL SALDIRILARA İMZA ATMIŞTI

Geçen yıl Ağustos ayında cihatçı saldırganlar Aziz İstanbul adlı restorana saldırmış ve 18 kişiyi öldürmüştü. 2016'da yine cihatçı saldırganlar bir kafeye saldırmış ve 30 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.