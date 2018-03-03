Lavrov: Afrika Boynuzu'ndaki silahlanma artışından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika'nın doğusunda Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın yer aldığı Afrika Boynuzu yarımadasındaki silah alım ve biriktirilmesinin endişe yarattığını belirtti.

Etiyopya merkezli The Reporter Ethiopia gazetesine konuşan Lavrov, "Afrika Boynuzu ve dünyanın diğer bölgelerinde silah hacminin artırılması büyük endişe yaratıyor. Üstelik bu amaç için ayrılan büyük kaynaklar sosyoekonomik kalkınma ve insani yardımlara yönlendirilebilirdi" ifadelerini kullandı.

Her bir ülkenin optimal güvenlik parametrelerini belirleme hakkına sahip olduğunu dile getiren Lavrov, "Ancak güvenliğin bölünmez olduğu ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekir, yani ülkeler kendi güvenliğini diğer ülkelerin güvenliği pahasına güçlendirmemeli" dedi.

Lavrov, Rusya'nın Afrika'da aşırı silahlanmaya yol açan tüm çatışma ve anlaşmazlıkların kesinlikle sadece barışçıl, politik ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu kaydetti.