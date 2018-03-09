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    Muammer Kaddafi

    Kaddafi'nin hesaplarından 10 milyar euro 'uçtu'

    © Sputnik/
    Afrika
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    Belçika merkezli Le Vif dergisinin haberine göre Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimine ait Belçika'da dondurulan banka hesaplarından 10 milyar euro kayboldu.

    Seyfulislam Kaddafi
    © REUTERS/ Paul Hackett
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     Le Vif dergisindeki haberde, Belçika'nın dondurma kararı aldığı Kaddafi yönetimindeki Libya hükümet fonlarının önemli bir kısmına ulaşılamadığı bildirildi.

    10 MİLYAR EURO 2013 İLA 2017 ARASINDAKİ TARİHTE KAYBOLDU

    Haberde, Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 farklı hesabında yer alan 16 milyar euroluk varlığın 2011 yılında dondurulduğu anımsatıldı.

    Belçika'daki yasal mercilerin 2017 yılında dondurulmuş fonlara el koymayı denedikleri belirtilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar euro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

    Haberde paranın 2013 ila 2017 yılları arasında kaybolduğunun tahmin edildiği belirtildi.

    KAYIP PARAYLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

    Haberde, Belçika savcılığının Euroclear Bankası'ndan hesapları talep ettiği ve kayıp 10 milyar euroyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekildi.

    Libya, 2011 yılı öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı.

    Dönemin Kaddafi yönetimine yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

    Kaddafi'nin 2011'de çatışmaların ardından linç edilerek öldürülmesi sonrası ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

    'BELÇİKA'NIN BM YAPTIRIMLARINI UYGULAMAKTA BAŞARISIZ OLDUĞUNA DAİR BİRÇOK İŞARET VAR'

    Gazeteye göre Belçika'nın yerel bankalarındaki belirli Libya hesaplarını dondurma konusunda BM yaptırımlarını uygulamakta başarısız olduğunu dair 'birçok işaret' var.

    BM'nin yaptırımları duyurduğunda Avrupa Birliği'ndeki hükümetlerin söz konusu hesaplardaki paraların orijinal tutarını dondurduğu, 2011'den sonra kazanılan faiz ve temettüleri likit varlık olarak bıraktığı belirtildi.

    Politico adlı haber sitesi geçen ay yaptığı araştırmada Belçika'daki 16 milyar euroluk Kaddafi bağlantılı hesaplardan büyük oranda ve sıklıkla hisse senedi temettülerinin, gelir senetlerinin ve faiz ödemelerinin dışarıya sızdığını duyurmuştu.

    Politico yasal belgeler, bankalardan yapılan açıklamalar, elektronik postalar ve yapılan onlarca röportaja dayandırdığı haberinde bunun 'yaptırımlarda bir yasal boşluk' olduğuna işaret ettiğini vurgulamıştı.

    Ancak Le Vif gazetesine göre büyük soru hala yanıtlanmış değil: 10 milyar euro nereye kayboldu?

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    Etiketler:
    Kayıp para, Hesap, Muammer Kaddafi, Libya, Belçika
    Topluluk kurallarıTartışma
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