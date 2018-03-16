Mugabe, zorla istifa etmesinden 4 ay sonra halefine meydan okudu

Mugabe, devlet başkanlığını milyonlarca dolarlık tazminat ve dokunulmazlık karşılığı bırakmasından yaklaşık 4 ay sonra kameraların karşısına geçti.

Mugabe being introduced to journalists at his mansion today by @mawarirej pic.twitter.com/Szm6dM4HcT — Zim Media Review (@ZimMediaReview) 15 Mart 2018

Malikanesinde 52 yaşındaki ikinci eşi Grace ile evlilik fotoğraflarının önünde konuşan 94 yaşındaki eski lider, 'ordunun yönetime el koyması' sonucu görevinden uzaklaştırıldığını, bunun bir darbe olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Mugabe ''Bu rezaleti iptal etmeliyiz. Biz bunu hak etmiyoruz, lütfen, biz bunu hak etmiyoruz'' diye konuştu.

Shut out from the ZBC, which he used as his mouthpiece, Robert Mugabe now turns to the same foreign media that he once banned from Zimbabwe to tell his story. pic.twitter.com/uJrXZ5aHg2 — Zim Media Review (@ZimMediaReview) 15 Mart 2018

EŞİNİ DEVLET BAŞKANI HALEFİ YAPMAYA KALKINCA…

Mugabe'nin yardımcılığından Emmerson Mnangagwa'yı gönderip yerine Grace Mugabe'yi getirerek eşini kendi yerine geçirme hamlesini, askeri müdahale takip etmişti.

Ev hapsine alınan Mugabe'nin bir haftalık direnişten sonra istifa etmesiyle iktidar partisi ZANU-PF, lakaplı Mnangagwa'yı devlet başkanlığına getirdi.

'BENİ DAVET EDİN'

Bu, Mugabe'nin devrilmesi sonrası gazetecilere verdiği ilk mülakat oldu.

© REUTERS/ Philimon Bulawayo Zimbabve'nin yeni kabinesinde kilit görevlere askerler atandı

''Hükümet üyeleri doğru düzgün şekilde seçilmeli. Bu süreçte görüşmeler yapmak, yardımcı olmak istiyorum, ama bunun için davet edilmem lazım'' diyen 94 yaşındaki eski tüfek, ''Emmerson'dan nefret etmiyorum. Onu hukümete ben sokmuştum. Ama kurallara uygun olmalı. Şu an yasadışı konumda'' vurgusu yaptı.

'TEPETAKLAK OLDUK'

İşleri düzeltmek için Mnangagwa'yla muhatap olmaya hazır olduğunu dile getiren eski lider, yönetimi sona erdiği için halkın sokaklarda düzenlediği kutlamaları görmediğini belirtti. Konuyu eski sağ kolu olan yeni devlet başkanına getirip ''Demokratik olmak istemeyerek tüm ulusa ihanet etti. Tepetaklak olduk'' dedi.

© REUTERS/ Mike Hutchings Zimbabve halkı Mugabe'nin istifasını kutluyor 6

Eski 'özgürlük savaşçısı', ekonomiyi çok kötü yöneterek ülkeyi batırdığı suçlamalarını reddetti: ''Elbette batırmadım. Geçmişle kıyaslarsanız çok büyük refah var. Halk kendi toprağının sahibi.''

'Lady Machbeth' lakaplı eşini kırmamak için istifa ettiğini öne süren Mugabe, artık yeni bir partiyi desteklediğini sözlerine ekledi. Bahsettiği Yeni Vatansever Cephe'nin şimdilik tek bir üyesi var: Eski general Ambrose Mutinhiri. Zimbabve'de şu sıra 108 muhalefet partisi olduğundan söz ediliyor.

"I never thought he who I nurtured and brought into government would turn agaisnt me," Robert Mugabe to Mnangagwa. Mugabe has just refused to 'go away.' https://t.co/ijQU2slNDP #SokoNews via @cnbcafrica pic.twitter.com/CMtHMK02HE — juma (@jumaf3) 16 Mart 2018

​'MUGABE'SİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Daha önce Mugabe'nin emekliliğinde iyi yaşayacağı ve saygı göreceğini açıklamış olan Mnangagwa ise selefinin medya şovunun ardından Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

''Mugabe her vatandaş gibi fikirlerini özgürce açıklama hakkına sahip. Ülke yoluna devam ediyor. Dikkatimizi 2018'de serbest, adil, güvenilir seçimler düzenlemeye odaklamalıyız.''

Our nation has moved on. It’s time to build a new Zimbabwe, together pic.twitter.com/HkC3G8jgTk — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 16 Mart 2018

'MUGABE'YE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Irkçılığa ve sömürgeciliğe karşı savaşta Mugabe'nin silah arkadaşı olan, bağımsızlığın ardından Mugabe'nin en 'kirli' işleri yaptırdığı savunma bakanlığı, istihbarat şefliği gibi görevleri üstlenen 75 yaşındaki 'timsah' lakaplı lider, anayasa uyarınca selefinin yaşamı ve geliriyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.