Nijerya, Afrika serbest ticaret anlaşmasını imzalamıyor

© REUTERS/ Afolabi Sotunde Nijerya'da kriz büyüyor: Yüzde 200 zam yapıldı 5

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tope Elias-Fatile yaptığı açıklamada, ülkede birçok işçi sendikası tarafından yapılan protestolar sonucu Buhari'nin Afrika serbest ticaret anlaşmasını imzalamayacağını belirtti.

Elias-Fatile, "Devlet Başkanı Buhari, 21 Mart'ta Rwanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (ACFTA) imza zirvesine katılmamak üzere yolculuğunu iptal etti." ifadelerini kullandı.

Elias-Fatile, Buhari'nin imza zirvesine katılmak yerine Nijerya'da bulunan hissedarlarla bir araya geleceğini kaydetti.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞI SAVUNULMUŞTU

Nijerya federal kabinesi kurulu, geçen hafta bu anlaşmanın imzanlanmasını onaylayarak, bu anlaşma ile ülkenin ekonomisinin gelişmesi konusunda yardımcı olacağını savunmuştu.

Öte yandan Ticaret ve Yatırım Bakanı Okechukwu Enelamah, anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkarak, "Bu anlaşmayı imzalamadan önce ülkede bulunan hissedarlarla görüşmek gerekiyor" demişti.