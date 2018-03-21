Boko Haram Dapçi'de kaçırdığı 110 kız çocuğunun tamamına yakınını bıraktı

AP'ye konuşan görgü tanığı Ba'ana Musa cihatçı militanların kız çocuklarını bırakırken 'Bu hepinize uyarı olsun' dediklerini söyledi.
Militanların "Size acıdığımız için bunu yaptık. Bir daha asla kızlarınızı okula göndermeyin" dediği belirtildi.
BREAKING: “Don't ever put your daughters in school again,” witnesses say Boko Haram warns as Nigerian schoolgirls freed.— AP Africa (@AP_Africa) March 21, 2018
Boko Haram kelimesi yerel Hausa dilinde 'Batılı eğitim yasak' anlamına geliyor.
Son kaçırma eyleminin IŞİD'e biat eden Boko Haram'dan ayrılan ve Boko Haram liderini sivilleri hedef aldığı için eleştiren bir grup tarafından yapıldığı da düşünülüyordu.
101 KIZ ÇOCUĞU BIRAKILDI
'Fidye ödenmedi" diyen Enformasyon Bakanı Lai Muhammed kız çocuklarının şartsız olarak bırakıldığını ve gelişmenin 'Nijerya'nın bazı dostlarının yardımıyla ve gayrı resmi çabalar yoluyla' gerçekleştiğini söyledi.
Kız çocuklarının ailelerinin de Dapçi kasabasına doğru yola çıktıkları belirtildi.
BOKO HARAM 4 YIL ÖNCE 276 KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMIŞTI
Boko Haram 2014'te Çibok'taki bir yatılı okula saldırarak 276 kız çocuğunu kaçırmıştı.
Bunlardan 100'ü bir daha ailelerinin yanına dönemedi. Bazı kız çocuklarının zorla örgüt mensupları ile evlenmeye ve onların çocuklarını doğurmaya zorlandıkları açıklanmıştı.
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