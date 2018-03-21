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    Boko Haram'ın 110 kız çocuğunu kaçırdığı okuldaki bir derslik

    Boko Haram Dapçi'de kaçırdığı 110 kız çocuğunun tamamına yakınını bıraktı

    © AFP 2018/ AMINU ABUBAKAR
    Afrika
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    Nijerya'da şeriatla yönetilen bir ülke kurmak isteyen cihatçı Boko Haram örgütünün geçen ay bir okuldan kaçırdığı 110 kız çocuğunun tamamına yakınını bıraktığı açıklandı.

    Boko Haram'dan kaçan çocuklar
    © AP Photo/ Sunday Alamba
    Boko Haram 94 kız öğrenciyi kaçırdı, 48'i kurtarıldı
    Associated Press'e konuşan görgü tanıkları Boko Haram militanlarının 9 araçla Yobe eyaletindeki Dapçi kasabasına geldiklerini ve kasabanın merkezinde kız çocuklarını bıraktıklarını söyledi.

    AP'ye konuşan görgü tanığı Ba'ana Musa cihatçı militanların kız çocuklarını bırakırken 'Bu hepinize uyarı olsun' dediklerini söyledi.

    Militanların "Size acıdığımız için bunu yaptık. Bir daha asla kızlarınızı okula göndermeyin" dediği belirtildi. 

    ​Boko Haram kelimesi yerel Hausa dilinde 'Batılı eğitim yasak' anlamına geliyor.

    Son kaçırma eyleminin IŞİD'e biat eden Boko Haram'dan ayrılan ve   Boko Haram liderini sivilleri hedef aldığı için eleştiren bir grup tarafından yapıldığı da düşünülüyordu.

    101 KIZ ÇOCUĞU BIRAKILDI

    Nijerya’da Boko Haram tarafından kaçırılan ve 2 yıldan uzun süre sonra serbest bırakılan 21 Çibok kızının ailelerine kavuştuğu duygusal anlar kameralara yansıdı.
    © AFP 2018/ PHILIP OJISUA
    Çibok kızları, Boko Haram militanları ile takas edildi
    Nijerya hükümeti 19 Şubat'ta kaçırılan 110 kız çocuğundan 101'inin bırakıldığını açıkladı. Geri kalan kız çocuklarının akıbeti ise henüz bilinmiyor. Ancak bu sayının sayımla birlikte güncellenebileceği ifade edildi.

    'Fidye ödenmedi" diyen Enformasyon Bakanı Lai Muhammed kız çocuklarının şartsız olarak bırakıldığını ve gelişmenin 'Nijerya'nın bazı dostlarının yardımıyla ve gayrı resmi çabalar yoluyla' gerçekleştiğini söyledi.

    Kız çocuklarının ailelerinin de Dapçi kasabasına doğru yola çıktıkları belirtildi.

    BOKO HARAM 4 YIL ÖNCE 276 KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMIŞTI

    Boko Haram 2014'te Çibok'taki bir yatılı okula saldırarak 276 kız çocuğunu kaçırmıştı. 

    Bunlardan 100'ü bir daha ailelerinin yanına dönemedi. Bazı kız çocuklarının zorla örgüt mensupları ile evlenmeye ve onların çocuklarını doğurmaya zorlandıkları açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Kız çocuğu, Serbest bırakma, Kaçırma, Boko Haram, IŞİD, Lai Muhammed, Nijerya
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