Afrika ülkelerinden tarihi imza

Afrika ülkeleri, kıtadaki ülkelerin kendi arasında serbest ticaret yapmasına imkan verecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasında uzlaşıya vardı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi (STB) olacak AfCFTA'nın kurulmasını öngören anlaşmaya imza atıldı.

Tarihi olarak nitelendirilen anlaşmaya, Afrika Birliği Dönem Başkanı Paul Kagame, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ve Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun yanı sıra çok sayıda ülke lideri imza attı.

Kagame, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, tek bir Afrika pazarı oluşturmanın sadece Afrika'ya değil yurt dışındaki ortaklara da büyük fayda sağlayacağını söyleyerek, "Bu sadece bir imza töreni değil, bugünki görüşmeler aynı zamanda istediğimiz Afrika'ya yolculuğumuzda bir sonraki adımları planlarken de kritik bir öneme sahip" dedi.

'YIL SONUNA KADAR YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ'

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise artık tereddüt etme zamanı olmadığını dile getirerek, "Tüm üye ülkeleri Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını imzalamaya davet ediyorum. Anlaşmanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

1.2 milyar insanın yaşadığı ve 2.5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıtada işsizliğin azalması ve iç ticaretin büyük oranda artması bekleniyor.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği STB anlaşması olma özelliğine sahip. Görüşmelerine ilk olarak 2015 yılında başlanan anlaşmanın yıl sonunda yatırım, rekabet ve fikri mülkiyet hakları gibi konuları tartışılmaya başlanacak.

Kıtada Nijerya gibi bazı ülkeler anlaşmadan çekiniyor olsa da, birlik, teknik çalışmaların tamamlanmasıyla üye 55 ülkenin hepsinin anlaşmaya katılım sağlamasını bekliyor.

Öte yandan, Burundi Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed'e gönderilen yazılı açıklamada, Burundi'den hiçbir temsilcinin güvenlik gerekçesiyle zirveye katılmayacağı belirtildi.