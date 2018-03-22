'Sarkozy hakkında açılan soruşturma Libya’da memnuniyetle karşılandı'

Libyalı siyaset bilimci Ali Shundub, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle açılan soruşturmayı yorumladı.

© AFP 2018/ JOEL SAGET Adli denetimle serbest bırakılan Sarkozy: Hayatımı cehenneme çevirdiler

Sputnik’e konuşan uzman, "(Linç edilerek öldürülen eski Libya lideri) Muammer Kaddafi’nin yanlıları ve zamanında kendisini destekleyen askerler, Fransa’dan gelen haberleri memnuniyetle takip ediyorlar. Sarkozy, Libya’dan yasa dışı finansman sağladığı yönündeki suçlamaları reddetse de bunun tam tersini gösteren birçok kanıt mevcut" ifadelerini kullandı.

'KADDAFİ BANA SARKOZY'NİN ELYSEE SARAYI'NA GİRMESİNİ SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ'

Kendisinin Kaddafi ile görüşen son gazeteci olduğunu söyleyen Shundub, "Görüşmemiz sırasında bana Sarkozy’nin Elysee Sarayı’na girmesini sağladığını söylemişti. Sarkozy, daha İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken albayla görüşüp cumhurbaşkanı olmak için kendisine finansman desteğini sağlamasını istemişti’ dedi.

'SARKOZY'Yİ DESTEKLEYEREK AB ÜZERİNDE ETKİ İMKANI ELDE ETMEK İSTEDİ'

Uzman, Kaddafi’nin uluslararası siyasi arenada etki sahibi olmayı hedeflediği için Sarkozy’nin seçim kampanyasını desteklediğini vurgulayarak, "Böylelikle Avrupa Birliği’nde karar alma süreci üzerinde etki yaratma imkanını elde etmek istedi. Bu, geleceğe yönelik stratejik bir adımdı’ ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Benoit Tessier Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Sarkozy, adli denetimle serbest bırakıldı

Bu arada, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, babasının yasadışı vakıflarla birlikte Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair deliller sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. Middle East Monitor’un haberine göre, 2011’de öldürülen Libya liderinin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy’nin Trablus’taki karargahının eski başkanı Claude Guéant’a ilk para teslimatının şahidi olduğunu söylemişti.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, 'istikrarsızlaştırma kampanyasının kurbanı olduğunu' söyleyen Sarkozy, kendisine yöneltilen iddialara destekleyecek yeterli somut kanıt olmadığını vurgulamıştı.